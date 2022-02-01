Парламент Казахстана отменил норму о согласовании политики с Назарбаевым

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана согласились с предложенной сенатом поправкой, которая отменяет необходимость согласования с экс-президентом республики Нурсултаном Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики. Трансляция с заседания ведётся на сайте мажилиса.

Данные поправки сенат принял 27 января. На пленарном заседании мажилиса депутаты согласились с этим изменением. Теперь закон считается принятым и будет направлен на подпись президенту Казахстана.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Позднее Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе и АНК, а 28 января Токаев единогласно был избран главой партии «Нур Отан».