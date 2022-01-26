Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе и АНК

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг, 27 января, одобрил законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Трансляция заседания ведётся на сайте верхней палаты.

До этого мажилис (нижняя палата) парламента уже одобрил эти поправки, касающиеся лишения привилегий экс-президента республики. Тексты законопроектов были опубликованы на сайте сената. Согласно заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, поправки направлены на то, чтобы передать полномочия председателя АНК и президента Совбеза президенту страны.

Таким образом, в законе об АНК исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы — возглавлять её, а в законе о Совбезе — его пожизненное право возглавлять Совет.

Кроме этого, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. Также верхняя палата парламента Казахстана предложила отменить необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Ранее в совместном расследовании центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP, казахстанского издания Vlast и киргизских журналистов Kloop говорилось, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управляет благотворительными фондами, которые прикрывают миллиарды долларов. Они подотчётны политику.