Президент Казахстана Токаев единогласно избран главой партии «Нур Отан»

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана («Свет Отечества») избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы главы государства. Кандидатуру Токаева предложил его предшественник на этом посту, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии «Нур Отан», — говорится в сообщении.

Ранее парламент Казахстана одобрил законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Согласно заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, поправки направлены на то, чтобы передать полномочия председателя АНК и президента Совбеза президенту страны.

Кроме этого, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. Также верхняя палата парламента Казахстана предложила отменить необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года.В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.