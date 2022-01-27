В Казахстане арестовали экс-главу КНБ и его заместителя

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил арест бывшего председателя этого ведомства Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова, сообщает РИА Новости со ссылкой на КНБ. Они взяты под стражу в качестве подозреваемых в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти. О задержании Масимова сообщалось ещё 8 января.

Вместе с Масимовым и Садыкуловым по этому же делу проходит ещё один бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

В отношении Масимова К. К. и Садыкулова А. Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д. Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в ответе комитета на запрос агентства.

Отмечается, что материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». В связи с этим данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Ранее в КНБ пояснили, что досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана) было начато ещё 6 января. Масимова задержали 8 января.

Во властных структурах Казахстана он работал с 2000-го на постах главы Минтранса, вице-премьера, помощника президента и премьер-министра. В 2016 году он возглавил КНБ, снят с поста с начала беспорядков.

Ранее сообщалось о задержании председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Казахстана Ахметжана Примкулова. При этом управляющий директор компании Руслан Шамшиев покончил с собой. Компания занималась утильсбором, то есть собирала разовые платежи, которые в будущем должны были быть потрачены на утилизацию машин. По некоторым данным, «Оператор РОП» был связан с одной из дочерей первого президента страны — Алиёй Назарбаевой.