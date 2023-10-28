Число погибших горняков в Казахстане продолжает расти Число погибших на шахте им. Костенко в Казахстане возросло до 20

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Число погибших на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 20, сообщают агентство Inform.KZ со ссылкой на исполнительного директора компании-собственника шахты «АрселорМиттал Темиртау» Виктора Гафиулова. В акимате (администрации) Карагандинской области сообщили о госпитализации 18 шахтеров, одного из них позднее отпустили домой на амбулаторное лечение.

40 человек остаются в шахте, обнаружено 20 шахтеров без признаков жизни, — сказал он.

По последним данным «АрселорМиттал Темиртау», количество жертв составляет 21. Под завалами остаются 23 человека.

В областном акимате уточнили, что 15 человек госпитализированы в клинику Х. Ж. Макажанова на юго-востоке. У пострадавших диагностировали отравление угарным газом, один из них находится в тяжелом состоянии. Двух других горняков доставили в клинику Х. Ж. Макажанова в Михайловке, один из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Взрыв в шахте произошел в ночь на 28 октября. Ранее сообщалось о 16 погибших горняках. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде. На месте ЧП сейчас работает оперативный штаб.