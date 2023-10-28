Число жертв ЧП на шахте в Казахстане возросло Число жертв ЧП на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 16

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Количество жертв в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 16, сообщает пресс-служба компании-собственника шахты «АрселорМиттал Темиртау». Ведутся поиски еще 31 горняка.

На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших на шахте. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики.

В октябре один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Во время инцидента в шахте находились 83 человека. Обрушение произошло на глубине 400 метров. К ликвидации последствия ЧП были привлечены 27 спасателей и восемь единиц специальной техники.

31 августа на шахтоучастке «Октябрьский» в Полысаево Кемеровской области произошло возгорание, в результате инцидента пришлось проводить эвакуацию работников. На поверхность вывели 81 горняка, никто из них не пострадал.