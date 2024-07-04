«Большая Евразия», поворот Минска на Восток: главные итоги саммита ШОС

Фото: akorda.kz

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В Астане завершился 24-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе заседания совета глав государств — членов объединения в его состав приняли Белоруссию. По итогам мероприятий были подписаны Астанинская декларация и целый ряд документов. Помимо членов ШОС в дискуссиях приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава СНГ Сергей Лебедев и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Почетным гостем саммита стал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главные итоги — в материале NEWS.ru.

Как прошло заседание глав государств — членов ШОС

Утром 4 июля атмосфера в правительственном квартале Астаны разительно отличалась от той, что была накануне. Казалось, что в центре города ввели военное положение. На перекрестках расположились броневики и группы людей в камуфляже. Через каждые 20 метров дежурили полицейские. Все подъезды к Дворцу независимости, где должно было состояться заседание совета глав государств — членов ШОС, были перекрыты бетонными блоками и металлическими ограждениями.

Улица Жумекена Нажимеденова, по которой правительственные кортежи должны были подъезжать к месту саммита, была полностью оцеплена. На перекрестке красовался огромный черный бронеавтомобиль «Кобра» с пулеметным гнездом на крыше. Вокруг суетились полицейские и офицеры госохраны в штатском. В пресс-центре саммита, под который отвели пирамиду Дворца мира и согласия через дорогу от места встречи лидеров ШОС, всех журналистов проверяли с помощью металлодетектора.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль «Кобра»

Около 10 утра к Дворцу независимости начали подъезжать президентские лимузины с сопровождением. Хотя в утреннем заседании участвовали лидеры 10 государств, журналистам показали лишь прибытие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер, на ходу застегивая пиджак и поправляя манжеты, бодро вошел в зал, где его ожидал хозяин встречи Касым-Жомарт Токаев. Гость из Поднебесной шел не торопясь и пожал руку казахстанскому президенту. Затем он направился к своему месту, расположенному перед огромным небесно-голубым билбордом с символикой саммита, для общей фотографии.

Мероприятие началось с церемонии подписания документов о принятии в состав ШОС Белоруссии, которая ранее имела статус страны-наблюдателя. Токаев отметил в ходе приветственной речи, что Минск успешно и в короткие сроки выполнил все процедуры, необходимые для присоединения к организации.

«Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас», — сказал Токаев, обращаясь к президенту Белоруссии, когда все девять лидеров стран — участниц ШОС поставили свои подписи под документом.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич предположил, что Минск вступил в ШОС не по экономическим причинам.

«Дело скорее в пиар-эффекте. Белоруссия показала, что есть страны, с которыми у нее партнерские отношения. Теперь глава государства может чаще встречаться с иностранными лидерами. Также Минск продемонстрировал „поворот на Восток“, который был вызван политической ситуацией», — высказал мнение эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: akorda.kz Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Какие решения были приняты на саммите ШОС в Астане

Центральным событием заседания стало подписание Астанинской декларации, определяющей позицию объединения по целому ряду актуальных вопросов международной повестки. Лидеры стран-участниц подвели итоги деятельности ШОС и установили ориентиры развития организации.

«Этого требует сложившаяся в мире геополитическая ситуация», — пояснила NEWS.ru политолог казахстанского Института евразийской интеграции Амина Косбаева. Она отметила, что с каждым саммитом ШОС все больше стран выражают желание присоединиться к объединению.

«Различные мировые инициативы, которые обсуждают в организации, и ее работа требуют реформирования», — сказала эксперт.

Астанинская декларация заложила фундамент для развития ШОС в обозримой перспективе, пояснил NEWS.ru эксперт казахстанского Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов.

«В ней отражены ключевые геополитические интересы всех государств-членов, в том числе вопросы безопасности. На основе ШОС формируется „большая Евразия“. Этот термин также был упомянут в декларации. Это свидетельствует о том, что ШОС становится главной площадкой на нашем большом континенте», — отметил он.

Фото: NEWS.ru Ерсултан Жансеитов

Помимо декларации в рамках саммита были подписаны более 20 различных документов. В частности, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили предложенную президентом Казахстана инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», призванную подтвердить приверженность формированию демократического, многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН.

По мнению Путина, саммит ШОС зафиксировал формирование многополярного мира.

«Многополярный мир стал реальностью», — заявил он.

Кроме того, на заседании в Астане были утверждены программа сотрудничества государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025−2027 годы, антинаркотическая стратегия на ближайшие пять лет, а также стратегия развития энергетического взаимодействия до 2030-го.

Участие в саммите лидеров крупных поставщиков энергоресурсов — эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и эмира Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) Сакра аль-Касими — говорит о том, что вопросы энергетического взаимодействия имеют большое значение для стран, не входящих в ШОС.

«Китай — это огромный рынок сбыта. Нужно построить энергетический каркас внутри ШОС», — пояснил Жансеитов.

Почему почетным гостем саммита ШОС стал президент Азербайджана

Энергетические вопросы обсуждались и на двусторонней встрече Путина и Алиева, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Жансеитов в свою очередь отметил, что интерес стран ШОС к Азербайджану не ограничивается лишь проектами в сфере энергетики. Он напомнил, что Алиев стал почетным гостем мероприятия.

Глава Азербайджана рассказал в ходе выступления на заседании в формате «ШОС плюс», что республика уже второй раз участвует в саммите организации. Помимо Путина он встретился с Эрдоганом, Лукашенко, а также с Си Цзиньпином. Лидер КНР поблагодарил Алиева за поддержку политики «Одного Китая». По словам Си Цзиньпина, позиции Баку и Пекина в борьбе с сепаратизмом и экстремизмом совпадают.

Фото: president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Приезд Алиева на саммит ШОС в качестве почетного гостя объясняется объективными факторами, указал Жансеитов. Он подчеркнул, что все новые транспортные маршруты в Центральной Азии и на Кавказе так или иначе проходят через Азербайджан, поэтому создание эффективной дорожной архитектуры в регионе невозможно представить без участия Баку.

«Думаю, в перспективе Азербайджан был бы одним из наиболее логичных и перспективных кандидатов на вступление в эту организацию», — сказал он.

Баку планирует перейти на следующий уровень взаимоотношений с государствами Шанхайской организации сотрудничества, рассказал NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков.

«Это намерение было позитивно встречено как Россией, так и Китаем. Степень вовлеченности Азербайджана в ШОС определенно повысится в ближайшие годы. Приглашение Ильхама Алиева на саммит в Астане в статусе почетного гостя только подчеркивает этот факт», — отметил парламентарий.

По его мнению, нет никаких препятствий для вступления Баку в эту организацию.

«Географическая близость, наличие развитых политических и экономических связей со странами-участницами — способствующие тому факторы. Полагаю, что присоединение Азербайджана к ШОС будет носить естественный характер. Этот процесс вряд ли растянется надолго», — добавил Мусабеков.

Фото: president.az

Какие еще решения были приняты на саммите ШОС в Астане

Саммит в Казахстане стал последним для нынешнего главы ШОС Чжана Мина. Организацией очередного заседания глав государств — членов объединения, которое пройдет в Китае в следующем году, будет заниматься новый генсек. Им стал бывший глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Читайте также

Путин, Алиев, Эрдоган: закулисные детали проведения саммита ШОС в Астане

Алиев заявил об успешной реализации союзнической декларации с Россией

Политолог: саммит ШОС доказывает установление нового мирового порядка