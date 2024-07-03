Путин, Алиев, Эрдоган: закулисные детали проведения саммита ШОС в Астане

Фото: president.az

Ильхам Алиев и Владимир Путин

В среду, 3 июля в столице Казахстана Астане открылся 24-й по счету саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Официальные мероприятия, включая пленарное заседание глав государств —членов организации, должны пройти в четверг. Однако в день открытия президент России Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Что обсуждали главы государств, как на саммит отреагировали простые жители Астаны — в материале NEWS.ru.

Как Астана готовилась к саммиту ШОС

Утром 3 июля обстановка около Дворца независимости в Астане, где проходят мероприятия саммита ШОС, была спокойной. Никто не перекрывал подъезды к месту проведения саммита ШОС, не проверял документы и не досматривал машины. На улицах столицы корреспонденты NEWS.ru не увидели усиленных нарядов полиции или национальной гвардии — лишь площадь перед Дворцом независимости была полностью перегорожена и совершенно безлюдна.

В Президентском парке, который находится на другом берегу Ишима от Акорды — администрации президента Казахстана, — несколько десятков коммунальщиков косили заросли. Предположительно, работы по борьбе с травой и кустарниками никак не связаны с саммитом ШОС. В Президентском парке просто идет реконструкция.

Крупное внешнеполитическое событие, похоже, никак не сказывается на повседневной деятельности горожан. Хотя благодаря билбордам в гамме государственного флага на каждой автобусной остановке и электронным табло на всех перекрестках астанчане прекрасно осведомлены о саммите ШОС.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Бронеавтомобиль Otokar Cobra

Единственное, что свидетельствовало о важном международном мероприятии в городе, — на некоторых магистралях, перекрестках и у мостов Астаны стояли БТР и броневики «Кобра». Видимо, там проходили маршруты прибытия высоких гостей саммита.

Что говорят жители Астаны о саммите ШОС

Корреспондент NEWS.ru опросил несколько десятков жителей казахстанской столицы, и все, не задумываясь, ответили на вопрос, знают ли они, что происходит в их городе.

«Знаю. Шанхайский саммит», заявил прогуливавшийся по проспекту Республики мужчина средних лет по имени Тимур.

Собеседник NEWS.ru затруднился сказать, кто участвует в саммите и в чем заключается его значение. Другие жители сказали примерно то же самое. «Знаю, Путин приедет. Ещё Си Цзиньпин. А больше и не знаю», — ответила молодая женщина по имени Камилла, гулявшая с детской коляской.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Улицы в Астане

В чем значение саммита ШОС в Астане

В 2024 году саммит ШОС проходит в расширенном составе: помимо лидеров девяти стран-участниц — России, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, во встрече участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Почётным гостем мероприятия также стал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Белоруссии, которая пока имеет в ШОС статус страны-наблюдателя, рассчитывают, что в этом году она станет полноправным членом организации. «Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите с самого начала, что подчёркивает важность этого шага для организации», — объяснил NEWS.ru директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.

Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поблагодарил его за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. В ходе переговоров с Владимиром Путиным глава Азербайджана подчеркнул, что союзническая декларация Москвы и Баку успешно реализуется.

Фото: president.az Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев

«Все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хороший результат», — заявил Алиев.

Путин и Эрдоган в ходе двусторонних переговоров обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему Сирии и Израиля. Коллега президента России пригласил его посетить Турцию в ближайшее время.

В самом Казахстане в 2024 году придают особое значение визиту председателя КНР Си Цзиньпина.

«Считаю, что ваш (Си Цзиньпина. — NEWS.ru) визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнёр и один из главных союзников», — сказал Токаев.

Стороны подписали совместное заявление. Си также заверил Токаева, что «Китай всегда будет надёжной опорой Казахстану».

«Си Цзиньпин сегодня общался с Касым-Жомартом Токаевым не в рамках саммита ШОС. Он же приехал ещё во вторник, с государственным визитом. Сегодня его встречали именно в рамках этого визита. А в саммите ШОС Си примет участие завтра», — рассказал NEWS.ru источник в окружении президента Казахстана.

Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин

Какие документы подпишут на саммите в Астане

По итогам саммита в Астане ожидается подписание 24 различных документов, рассказал Ошакбаев. «Прежде всего это Астанинская декларация Совета глав государств. Это центральный итоговый документ, который отразит консолидированные подходы стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам. Он включает вопросы безопасности, установления прочного долгосрочного мира, экономического сотрудничества и охраны окружающей среды», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, будет оглашена инициатива «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которая призвана подтвердить приверженность формированию демократического, справедливого, многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН.

Кроме того, участники саммита подпишут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнёрства, направленное на укрепление добрососедства и партнёрских отношений между государствами — членами ШОС.

Также в рамках ШОС будут обсуждать возможное вступление Турции в организацию. Это может способствовать смягчению образа организации как антизападной, заключил Ошакбаев.

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