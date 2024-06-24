В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана в Астане Песков: возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане прорабатывается

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что лидеры встретятся в Астане.

Да. Такая возможность сейчас прорабатывается, — сообщил Песков агентству.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что президент республики планирует переговоры с российским лидером в Казахстане. Глава турецкого МИД отметил, что встреча пройдет в ближайшие дни. По словам Фидана, в Турции также ждут, что Владимир Путин посетит республику. Этот вопрос лидеры могут обсудить в рамках личной встречи.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее высказался по теме второй конференции по Украине. Министр отметил, что Москве не поступали никакие обращения по этому вопросу. Лавров добавил, мирные предложения Владимира Путина являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий.

В Турции ранее анонсировали переговоры Эрдогана и президента США Джо Байдена. По данным местных СМИ, встреча может состояться в начале июля на полях саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.