Россия не получила обращений насчет второй конференции по Украине Лавров: никаких обращений к России по второй конференции по Украине не было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москве не поступали никакие обращения по теме второй конференции по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Министр отметил, что мирные предложения президента России Владимира Путина являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий.

Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии, вот, это сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, никаких обращений к нам не было, — констатировал Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе. Такой комментарий Лавров дал по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Первый «саммит мира» по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. По итогу участники подписали заявление.

В МИД Швейцарии после этого заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе. Глава департамента международной безопасности внешнеполитического ведомства страны Габриэль Люхингер отметил, Россия должна быть вовлечена в саммит в том или ином виде. Также дипломат добавил, что судьба украинского конфликта больше не находится в руках Швейцарии.