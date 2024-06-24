Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане в ближайшие дни МИД Турции: Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Астане в ближайшие дни

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни в Астане, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Фидан Хакан. По его словам, которые приводит ТАСС, Анкара надеется, что Путин приедет с визитом.

В Турции ждут, что Путин посетит республику, эту тему лидеры, возможно, обсудят при встрече, — отметил Фидан.

Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На повестке встречи будет украинский конфликт и усиление функции черноморской зерновой инициативы.

Незадолго до этого Путин во время встречи с главой МИД Турции также заявил, что планирует встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля. В ответ министр передал Путину приветствие от турецкого коллеги и поблагодарил главу государства за прием в Кремле.

4 июня Фидан сообщил, что Турция хотела бы присоединиться к международной организации БРИКС. По его словам, турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России. В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.