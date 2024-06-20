Эрдоган собирается поговорить с Путиным Habertürk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency

Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает телеканал Habertürk. Уточняется, что на повестке встречи будет украинский конфликт и усиление функции черноморской зерновой инициативы.

На полях саммита Эрдоган также встретится с президентом России Владимиром Путиным. В повестке дня этого заседания: украинский конфликт, усиление функции черноморской зерновой инициативы, последняя ситуация на АЭС «Аккую», газовый центр, который будет создан во Фракии, и так называемая предвыборная инициатива РПК и YPG на севере Сирии, — отметили авторы материала.

Ранее Путин во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом тоже заявил, что планирует встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который пройдет 3-4 июля. В ответ министр передал Путину приветствие от турецкого коллеги и поблагодарил главу государства за прием в Кремле.

Путин также объяснил, что снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары. Он выразил надежду, что ситуация исправится в ближайшее время.