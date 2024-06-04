Турция попросилась в БРИКС Глава МИД Турции заявил о желании Анкары присоединиться к БРИКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакан Фидан

Турция хотела бы присоединиться к международной организации БРИКС, соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе визита в Китай. По его словам, которые приводит газета South China Morning Post, Турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.

Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году, — сказал Фидан.

В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, а также Индия, Китай и ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее издание Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Таиланда Чая Ватчаронга писало, что руководство Бангкока одобрило проект письма о планах вступить в БРИКС. Отмечалось, что это поспособствует расширению роли страны на международной арене. Кроме того, включение в состав БРИКС должно помочь Таиланду в развитии торговли, инвестиций, финансов, продовольственной и энергетической безопасности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее выразил уверенность, что США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС. По его словам, Вашингтону не нравится все то, что не поддается их контролю, противоречит американскому лидерству и гегемонии.