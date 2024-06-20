Названа возможная дата переговоров Эрдогана и Байдена Habertürk: переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле на саммите НАТО

Фото: White House/via Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Джо Байден

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера США Джо Байдена могут состояться в начале июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Habertürk. Встреча должна была состояться еще в мае, но была отложена из-за не совпадающих графиков.

По данным канала, турецкий глава государства отправится в американскую столицу сразу после визита в Азербайджан. Мероприятие Альянса запланировано на 9–11 июля.

Ранее Habertürk передавал, что Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3–4 июля в Астане. Уточняется, что на повестке встречи будет украинский конфликт и усиление функции черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом российский лидер также заявлял, что планирует встретиться с Эрдоганом в июле на полях саммита ШОС. В ответ министр передал Путину приветствие от турецкого коллеги и поблагодарил главу государства за прием в Кремле.

До этого Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. По его словам, соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерских переговорах в Нижнем Новгороде.