Алиев заявил об успешной реализации союзнической декларации с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что союзническая декларация успешно реализуется и все ее пункты отражаются в реальной жизни. Встреча политиков проходит 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Астане.

Все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы более чем два года работаем совместно как союзники и демонтируем хороший результат, — заявил Алиев.

Декларация о союзническом взаимодействии была подписана в феврале 2022 года Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Тогда российский лидер заявил, что подписание документа станет новым этапом развития двусторонних отношений. В декларации содержится более 40 пунктов, которые охватывают важнейшие сферы двустороннего взаимодействия, в том числе предоставление взаимной военной помощи для обеспечения безопасности, оснащение современным вооружением и военной техникой.

Ранее Алиев заявил о росте взаиморасчетов в национальных валютах между Азербайджаном и Россией. Также на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным он подчеркнул, что экономики стран активно взаимодействуют.