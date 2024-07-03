«Исключительное значение»: Токаев оценил визит Си Цзиньпина в Казахстан Токаев: визит Си Цзиньпина в Астану имеет исключительное значение

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Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану имеет исключительное значение, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с китайским лидером в узком составе. По словам казахстанского лидера, которые приводит его пресс-служба, отношения Астаны и Пекина, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.

Считаю, что ваш (Си Цзиньпина. — NEWS.ru) визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика — дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников, — сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что высоко ценит вклад Си Цзиньпина в укрепление стратегического партнерства между Астаной и Пекином. Он выразил поддержку инициативе китайского лидера по выведению двустороннего сотрудничества «на новый уровень». Токаев также подчеркнул, что считает Китай не просто добрым соседом Казахстана, а близким другом и надежным партнером. Он назвал образцовыми межгосударственные отношения, которые удалось выстроить обоим государствам.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что один телефонный звонок лидера КНР Си Цзиньпина может закончить украинский конфликт. Он высказал мнение, что российский президент Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера.