Помощник Путина рассказал, какие документы подпишут на саммите ШОС в Астане Ушаков: на саммите ШОС в Астане будут подписаны 24 документа

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Владимир Путин

Главы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества подпишут 24 документа в рамках саммита, который пройдет 4 июля в Астане, заявил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, в частности, будет принята традиционная декларация Совета глав государств, передает ТАСС.

Ожидается, что лидеры примут 24 документа. <...> По традиции центральным итоговым документом станет декларация Совета глав государств [ШОС]. <...> В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц по актуальным региональным и международным проблемам, — рассказал Ушаков.

Кроме того, лидеры также должны утвердить инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», которая подразумевает формирование справедливого многополярного мира при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций. Также ожидается подписание заявления о принципах добрососедства, доверия и партнерства, сказал помощник президента РФ.

Ранее Ушаков заявлял, что у главы российского государства Владимира Путина пока не планируется контактов с его сербским коллегой Александром Вучичем. Таким образом он ответил на вопрос о взаимодействии глав государств после появления информации о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину.