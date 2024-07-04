Белоруссия официально стала членом ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России Владимир Путин и лидеры других стран — членов ШОС 4 июля подписали документы о приеме Минска в объединение на саммите в Астане, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин и другие лидеры ШОС подписали документы о приеме в организацию Республики Беларусь, — отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время саммита ШОС заявил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации. Он также отметил, что организация стала одной из самых влиятельных и авторитетных структур, к которой постоянно растет интерес.

Ранее директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил, что проходящий в Астане саммит ШОС вновь доказал тренд на устройство многополярного мира. По его словам, многие государства готовы вступить в объединение.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что страны ШОС на саммите в Астане подпишут 24 документа. Он отметил, что будет принята традиционная декларация Совета глав государств.