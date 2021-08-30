Глава Минобороны Казахстана ушёл в отставку после ЧП на складе боеприпасов

Президент Казахстана принял отставку главы Министерства обороны страны Нурлана Ермекбаева. Чиновник решил уволиться после ЧП на складе боеприпасов. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, заявление было рассмотрено по просьбе самого Ермекбаева после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. Однако окончательное решение было принято главой государства.

По имеющимся данным, в Жамбылской области на складе с военными боеприпасами, на котором находилось до 500 тонн тротила, начался пожар, ставший причиной не менее шести взрывов. По представленным областной администрацией данным, в больницы поступили 66 пострадавших, среди которых 12 военных. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.