Казахский политолог раскрыла значение Астанинской декларации ШОС Политолог Косбаева: итоговая декларация ШОС коснется реформы организации

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Амина Косбаева

Одно из ожиданий от итоговой декларации ШОС в Астане — это реформирование работы самой организации, заявила NEWS.ru политолог Института евразийской интеграции Амина Косбаева. По ее словам, этого требует сложившаяся в мире геополитическая ситуация. Помимо этого с каждым саммитом все больше страны хотят стать членами ШОС, добавила она.

Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, различные мировые инициативы, которые происходят и в организации тоже, ее работа требуют, конечно, реформирования, — отметила Косбаева.

Также, по ее словам, в подписанных документах будет уделено внимание вопросам экологии, развития зеленой энергетики и хранения воды. Косбаева добавила, что зеленая экономика в данное время находится на повестке во всех странах мира, а не только в ШОС.

Ранее президент России Владимир Путин встретился на полях саммита ШОС с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств пообщались во время неформального ужина. В ходе саммита лидерами стран — членов ШОС было согласовано вхождение Белоруссии в объединение. Также были опубликованы кадры подписания российским лидеров соответствующего документа.

Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил о заинтересованности участия Союзного государства в международных процессах единым фронтом. Министр высказался о вступлении Белоруссии в ШОС. Лавров напомнил, что республика является частью Союзного государства.