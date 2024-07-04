Появились кадры подписания Путиным документа о приеме Белоруссии в ШОС

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Издание RT опубликовало кадры, на которых президент РФ Владимир Путин подписывает документ о принятии Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Заседание Совета глав государств — членов ШОС проходит 4 июля в Астане.

Как уточнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссия в короткие сроки выполнила все необходимые процедуры. Теперь она является полноправным членом организации.

Ранее директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил, что проходящий в Астане саммит ШОС вновь доказал тренд на устройство многополярного мира. По его словам, многие государства готовы вступить в объединение.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что страны ШОС на саммите в Астане подпишут 24 документа. Он отметил, что будет принята традиционная декларация Совета глав государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тем временем добавил, что новая система евразийской безопасности обязательно будет упомянута на саммите ШОС. Он отметил, что диалог с партнерами об этом уже идет.