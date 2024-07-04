На саммите ШОС обсудят новую систему евразийской безопасности Песков: новая система евразийской безопасности будет обсуждаться на саммите ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что новая система евразийской безопасности, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, обязательно будет упомянута на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он добавил, что диалог с партнерами об этом уже идет и ответил на вопрос, как он продвигается.

Поэтапно, — уточнил Песков.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что пора обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил.

Дмитрий Песков до этого ответил на вопрос, станет ли турецкий президент Реджеп Эрдоган посредником на переговорах между Россией и Украиной. Такую возможность он оценил отрицательно. Он также подтвердил, что два национальных лидера на встрече в Астане обсуждали конфликт на Украине.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались на полях саммита ШОС во время неформального ужина. Появились кадры, на которых национальные лидеры обнимаются и о чем-то оживленно разговаривают. Пресс-служба Кремля информировала, что на саммите в Астане полноформатные переговоры Путина и Лукашенко не запланированы. Однако они так или иначе встретятся на полях ШОС.