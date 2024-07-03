В Кремле оценили Эрдогана как посредника на переговорах с Украиной Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала ответил на вопрос, станет ли турецкий президент Реджеп Эрдоган посредником на переговорах между Россией и Украиной. Такую возможность он оценил отрицательно.

Нет, невозможно, — сказал Песков.

Он также подтвердил, что два национальных лидера на встрече в Астане обсуждали конфликт на Украине. Путин и Эрдоган на полях саммита ШОС провели двусторонние переговоры. В течение часа они обсуждали экономическое сотрудничество, в частности энергетику и путешествия россиян в Турцию. Российский президент также пообещал своему собеседнику, что обязательно посетит Анкару.

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает самостоятельностью и не сможет принять предложение Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявлял киевский политолог Константин Бондаренко. Он добавил, что также речь идет о психологических особенностях Зеленского.

Ранее Путин перед конференцией по Украине в Швейцарии назвал условия для переговоров с Киевом. По его словам, перед тем как Россия согласится начать переговоры, украинские власти должны полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.