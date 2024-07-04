Лавров назвал важное требование к Союзному государству Лавров: Союзное государство должно участвовать в международных процессах

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Лавров

Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало в международных процессах единым фронтом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр так прокомментировал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Лавров также назвал Белоруссию частью СГ.

Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах, — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что Белоруссия теперь, как и Россия, является участником ШОС. По его словам, это говорит о том, что работа Союзного государства развивается в правильном направлении.

Белоруссия стала полноправным членом ШОС в четверг, 4 июля. Документы о приеме республики в объединение были подписаны в рамках саммита, который проходит в Астане. Свои подписи поставили президент России Владимир Путин и лидеры других стран - членов Организации.

Также появились кадры с бронетехникой и усиленной охраной на улицах казахстанской столицы, где проходит саммит ШОС. На представленных фото видны люди в военной форме.