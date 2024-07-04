Бронетехника на улицах Астаны перед саммитом ШОС попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бронетехника и усиленная охрана были замечены на улицах столицы Казахстана, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент NEWS.ru. На опубликованных кадрах видны люди в военной форме.

Силовики контролируют ситуацию на месте проведения саммита. Люди в форме и с оружием патрулируют площадь перед Дворцом мира и согласия. При этом обстановка в Астане спокойная.

Ранее президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств пообщались во время неформального ужина. На опубликованных кадрах политики обнимаются и о чем-то оживленно разговаривают.

В ходе саммита Путин и лидеры других стран — членов ШОС подписали документы о приеме Белоруссии в объединение. Также были опубликованы кадры, на которых российский лидер подписывает соответствующий документ.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества обязательно будет упомянута новая система евразийской безопасности, о которой говорил Путин. По его словам, эта тема уже обсуждается с партнерами, диалог продвигается поэтапно.