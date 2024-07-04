В Казахстане утвердили Астанинскую декларацию ШОС Лидеры стран ШОС подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане

Фото: president.gov.by

Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества поставили свои подписи под итоговой Астанинской декларацией заседания в Астане, информирует РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал одним из подписантов. Саммит ШОС проходит 3 и 4 июля.

Лозунг конференции звучит как «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках встречи произошло очередное расширение объединения — Белоруссия пополнила состав ШОС.

Организация появилась в 2001 году. В настоящий момент ее членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями выступают Афганистан и Монголия. В качестве партнеров заявлены Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности участия Союзного государства в международных процессах единым фронтом. Министр высказался о вступлении Белоруссии в ШОС. Лавров напомнил, что республика является частью Союзного государства.

Владимир Путин на полях саммита ШОС заявил, что многополярный мир стал реальностью. Глава РФ отметил, что в нынешних условиях необратимых перемен в мире востребована активная позиция организации в международных делах.