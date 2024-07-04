Путин назвал многополярный мир реальностью Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью, передает ТАСС. Глава государства сделал такое заявление на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в Астане.

Многополярный мир стал реальностью, — констатировал российский лидер.

Глава РФ добавил, что в нынешних условиях в мире происходят стремительные и необратимые перемены. По его словам, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах.

Также Путин выразил уверенность в том, что Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС является главной опорой нарождающегося нового миропорядка. Президент подчеркнул, что именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности.

Ранее президент России подписал документ о принятии Белоруссии в состав ШОС. Свои подписи также поставили лидеры других стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, страна заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало в международных процессах единым фронтом. Так министр отреагировал на вступление Белоруссии в ШОС.