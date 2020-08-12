Более 50 человек поступили в белорусские больницы с травмами

https://static.news.ru/photo/487419a2-dc82-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и больницы Белорусии поступил 51 человек с различными травмами.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь в полном объёме. У большинства из них были зафиксированы ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Белоруссии.

С 9 августа в республике проходят протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силовиками. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Остальные кандидаты в президенты подали в ЦИК жалобы, требуя признать результаты голосования недействительными.

Ранее NEWS.ru, писал, что соратница основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской призвала белорусов присоединиться к волонтёрском движению и помогать пострадавшим во время протестов. Сама Тихановская в видеообращении попросила соотечественников воздержаться от участия в несанкционированных акциях и не оказывать сопротивление силовикам.