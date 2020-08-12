Соратница Тихановской призвала белорусов помочь пострадавшим демонстрантам

https://static.news.ru/photo/eaa157f0-dc6c-11ea-b026-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к соотечественникам с призывом помогать всем, кто пострадал в ходе протестных акций в стране.

Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается <...> Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к волонтёрскому движению и помогать пострадавшим, — цитирует её ТАСС.

Она также попросила белорусов: «те, кто в форме, и те, кто в гражданском» — беречь себя и окружающих, а власти республики — «не игнорировать волю людей», желающих перемен.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что сама Тихановская, которая сейчас находится в Литве, призвала белорусов не участвовать в акциях протеста, уважать законодательство своей страны и не оказывать сопротивления силовикам.