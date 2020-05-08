Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за пограничного инцидента

https://static.news.ru/photo/3f7b16ca-91fa-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Акылбек Батырбеков/РИА Новости

МИД Киргизии вызвал посла Таджикистана в связи с инцидентом с применением оружия на границе двух стран. Дипломату была вручена нота протеста.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе киргизского МИД, таджикскому дипломату были высказаны претензии «в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Киргизии».

Душанбе принял зеркальные меры. В МИД Таджикистана был вызван посол Киргизии для получения ноты протеста. Вину за инцидент таджикская сторона возложила на Бишкек. Представители внешнеполитического ведомства Таджикистана заявляют, что киргизские военные первые открыли огонь в сторону таджикских пограничников.

Как писал NEWS.ru, в инциденте на границе, подробности которого стороны приводят по-разному, пострадали трое киргизских военных. Один из них получил ранение в голову. Днём ранее между собой конфликтовали жители ближайших к границе населённых пунктов, поводом для разбирательств стал неучтённый участок земли.