Бишкек и Душанбе обменялись нотами протеста из-за пограничного инцидента

МИД Киргизии вызвал посла Таджикистана в связи с инцидентом с применением оружия на границе двух стран. Дипломату была вручена нота протеста.
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Душанбе принял зеркальные меры. В МИД Таджикистана был вызван посол Киргизии для получения ноты протеста. Вину за инцидент таджикская сторона возложила на Бишкек. Представители внешнеполитического ведомства Таджикистана заявляют, что киргизские военные первые открыли огонь в сторону таджикских пограничников.
Как писал NEWS.ru, в инциденте на границе, подробности которого стороны приводят по-разному, пострадали трое киргизских военных. Один из них получил ранение в голову. Днём ранее между собой конфликтовали жители ближайших к границе населённых пунктов, поводом для разбирательств стал неучтённый участок земли.
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