Белорусские депутаты осудили попытки «раскачать ситуацию» в республике

https://static.news.ru/photo/61fc7d42-dbe2-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: house.gov.by

Члены парламента Белоруссии прияли заявление по итогам президентских выборов, в котором категорически осудили попытки дестабилизировать обстановку в стране. Они подчеркнули, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Нельзя допустить, чтобы молодёжь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие, — цитирует заявление парламентариев БелТА.

Законодатели также назвали действия силовиков адекватными провокациям участников незаконных акций протеста.

Парламентарии поблагодарили всех, кто голосовал на выборах главы государства и отметили, что действующий курс властей на строительство сильного и независимого государства поддерживает абсолютное большинство белорусов.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные протесты. Их участники недовольны официальными итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики применяют для разгона протестующих светошумовые гранаты, водомёты и другие спецсредства. В ходе столкновений погиб один человек и пострадали ещё более 200. Задержаны свыше двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. Её соратница Мария Колесникова не исключила, что обращение могло быть записано под давлением, пока Тихановскую удерживали в здании ЦИК при подаче жалобы на итоги выборов.

Сама Тихановская в настоящее время находится в Литве. Её доверенное лицо Ольга Ковалькова заявила, что политика вынудили уехать из Белоруссии власти.