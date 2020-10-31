Баку против вовлечения третьих стран в карабахский конфликт

https://static.news.ru/photo/4d219986-1b55-11eb-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку выступают против вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе других стран.

Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы также не видим возможности вовлечения какой-либо страны. Так как все соседние страны это наши партнёры и друзья, — отметил политик в интервью немецкому телеканалу ARD.

В то же время он отметил, что армянская сторона пытается привлечь другие страны к участию в конфликте, однако, считает Алиев, это вряд ли удастся Еревану.

Это война между нами и Арменией, и все остальные должны держаться в стороне от неё, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Москва предоставит Еревану военную помощь, если военные действия перекинутся с Карабаха на территорию Армении.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.