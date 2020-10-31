Алиев: F-16 из Турции не участвуют в боях в Карабахе

https://static.news.ru/photo/270add4c-1b56-11eb-849c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan Wilson /CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Принадлежащие Турции истребители F-16 не принимают участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что F-16 из Турции сейчас не участвуют в боях. И более того, их и не планируют привлекать к боевым действиям, подчеркнул политик.

Истребители находятся в Баку как показатель солидарности. Они не участвуют в боях, и их участие не планируется, — заявил Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев заявил, что в Баку выступают против вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе других стран.