Удар Смита, Миннелли в инвалидной коляске: кадры вручения «Оскара-2022»

В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар».
Лучшим фильмом года академики признали картину «CODA: Ребёнок глухих родителей» режиссёра Шан Хейдер. Обладателя главной премии объявили Леди Гага и Лайза Миннелли, одетые в сверкающие смокинги. В 2011-м Миннелли получила тройной перелом, споткнувшись о свою собаку, до этого звезда перенесла операцию по замене коленного сустава. С тех пор она испытывает проблемы при ходьбе, поэтому на церемонии 76-летняя актриса появилась, сидя в инвалидном кресле.
Лучшим актёром назван Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард», посвящённом отцу теннисисток Серены и Винус Уильямс. Лучшей актрисой стала Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»). Премию в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Ариана Дебос за роль в фильме «Вестсайдская история». Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, сыгравший в ленте «CODA: Ребёнок глухих родителей».
Награду как лучший анимационный фильм получил «Энканто», лучшим фильмом на иностранном языке признана лента «Сядь за руль моей машины». Лучшим режиссёром назван Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса».
Американский актёр Уилл Смит отметился не только получением заветной статуэтки, но и громким скандалом: в ходе церемонии он ударил по лицу ведущего Криса Рока. Комик позволил себе пошутить насчёт причёски супруги Смита Джады, которая страдает от алопеции. Позже артист извинился, однако инцидент оказался в центре внимания мировых СМИ и стал главной темой обсуждения на банкете после вручения «Оскара».
Кадры вручения «Оскара-2022» — в галерее NEWS.ru.
Леди Гага и Лайза Миннелли
ETIENNE LAURENT/Global Look Press
Актёр Трой Коцур, получивший награду за лучшую роль второго плана в фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей»
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press
Актриса Ариана Дебос получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Аниты в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press
Крис Рок и Уилл Смит на 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар»
Chris Pizzello/AP/TASS
Кеннет Брана получил «Оскар» за сценарий к фильму «Белфаст»
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press
Джессика Честейн удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в картине «Глаза Тэмми Фэй»
John Locher/AP/TASS
Певцы Финнеас и Билли Айлиш, получившие награду в категории «Лучшая песня» за композицию «Не время умирать»
Chris Pizzello/AP/TASS
Актёр Уилл Смит получил награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард»
Chris Pizzello/AP/TASS
Дженни Беван (в центре) получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов в фильме «Круэлла»
Michael Baker/Keystone Press Agency
Джош Бролин и Джейсон Момоа
Chris Pizzello/AP/TASS
Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта
Chris Pizzello/AP/TASS