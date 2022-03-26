Удар Смита, Миннелли в инвалидной коляске: кадры вручения «Оскара-2022»

В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар».

Лучшим фильмом года академики признали картину «CODA: Ребёнок глухих родителей» режиссёра Шан Хейдер. Обладателя главной премии объявили Леди Гага и Лайза Миннелли, одетые в сверкающие смокинги. В 2011-м Миннелли получила тройной перелом, споткнувшись о свою собаку, до этого звезда перенесла операцию по замене коленного сустава. С тех пор она испытывает проблемы при ходьбе, поэтому на церемонии 76-летняя актриса появилась, сидя в инвалидном кресле.

Лучшим актёром назван Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард», посвящённом отцу теннисисток Серены и Винус Уильямс. Лучшей актрисой стала Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»). Премию в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Ариана Дебос за роль в фильме «Вестсайдская история». Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, сыгравший в ленте «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Награду как лучший анимационный фильм получил «Энканто», лучшим фильмом на иностранном языке признана лента «Сядь за руль моей машины». Лучшим режиссёром назван Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса».

Американский актёр Уилл Смит отметился не только получением заветной статуэтки, но и громким скандалом: в ходе церемонии он ударил по лицу ведущего Криса Рока. Комик позволил себе пошутить насчёт причёски супруги Смита Джады, которая страдает от алопеции. Позже артист извинился, однако инцидент оказался в центре внимания мировых СМИ и стал главной темой обсуждения на банкете после вручения «Оскара».

Кадры вручения «Оскара-2022» — в галерее NEWS.ru.