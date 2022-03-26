Уилл Смит извинился за избиение Криса Рока на церемонии вручения «Оскара»

Американский комик Крис Рок отказался писать заявление в полицию на актёра Уилла Смита после того, как тот ударил его на церемонии вручения кинопремии «Оскар», передаёт телеканал ABC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса. Инцидент ​​произошёл после того, как Крис Рок пошутил о стрижке супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит.

Следователи департамента полиции Лос-Анджелеса знают об инциденте с участием двух мужчин, который произошёл во время программы вручения наград Академии. Во время инцидента один человек нанёс удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию, — говорится в заявлении полиции, которое цитирует телеканал.

Впоследствии Уилл Смит извинился за свой поступок.

Смит был удостоен «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард». Актёр назвал Уильямса «яростным защитником своей семьи» и подчеркнул, что он сам также «защищает» тех, кого любит.

Искусство имитирует жизнь. Я похож на сумасшедшего отца, и то же говорили о Ричарде Уильямсе. Но любовь заставляет нас делать сумасшедшие вещи. Я хочу извиниться перед Академией и перед всеми моими коллегами-номинантами, — заявил Смит.

Инцидент произошёл, когда Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм» и пошутил «об удивительной, очень короткой причёске» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этой шутки Смит встал со своего места, подошёл к ведущему и ударил его по лицу.