Правда и ложь в «Доме Гуччи»: фильм о крахе семьи модельера вызвал скандал

Премьера «Дома Гуччи» в российских кинотеатрах состоялась 2 декабря. Сюжет фильма рассказывает о распаде семьи Гуччи, которая основала один из самых известных в мире модных домов. Документальная лента Ридли Скотта почти сразу после премьеры оказалась в центре скандала — наследники семьи модельера посчитали картину неправдивой. Стоит ли смотреть в кинотеатре новую биографическую драму Ридли Скотта, как справились со своими ролями Леди Гага, Джаред Лето и Аль Пачино и почему фильм не понравился потомкам Гуччи — в материале NEWS.ru.

Кого сыграли Леди Гага, Джаред Лето и Аль Пачино в «Доме Гуччи»

За последние две недели у Ридли Скотта вышло сразу два новых фильма. Первый из них — добротная лента «Последняя дуэль» с участием Адама Драйвера и Мэтта Деймона. В «Доме Гуччи» также появляется Драйвер в роли Маурицио Гуччи, а роль его супруги Патриции Реджани исполнила Леди Гага. Кроме того, в картине снялись Джаред Лето (Паоло Гуччи), которого невозможно узнать под слоем грима, а также Аль Пачино в образе Альдо Гуччи.

Сюжет фильма разворачивается вокруг известных событий в мировой моде, которые привели к краху семьи Гуччи.

Скандальное убийство Маурицио Гуччи — действительно важное событие в мире моды. Однако история, развернувшаяся в фильме до его заказного убийства, является обычной мыльной оперой с множеством диалогов в разных комнатах. Поэтому документальность фильма в случае с «Домом Гуччи» не сыграла режиссёру на руку. Фильм длится два с половиной часа, однако по ощущениям — все пять.

При этом некоторые линии обрываются слишком резко. Как, к примеру, история Альдо Гуччи, посаженного в тюрьму собственным сыном и племянником. Из-за этого сюжет кажется не совсем цельным.

Об убийцах Гуччи рассказали лишь в титрах

Фильм Ридли Скотта — это история стагнации одного из самых известных модных домов в мире, но в «Доме Гуччи» гораздо больше семейных дрязг, чем моды. В ленте косвенно всплывают упоминания о соперничестве дома «Гуччи» с крупными конкурентами вроде «Версаче». Авторы недвусмысленно намекают, что «Гуччи» в разы отстаёт от гигантов рынка, однако в целом этой теме уделяется лишь несколько минут экранного времени.

Аналогично был проигнорирован сам судебный процесс над убийцами Маурицио, зрителям лишь титрами рассказали о судьбе виновников гибели наследника империи.

Актёрский состав в «Доме Гуччи» подобран продуманно и с умом, все герои оказались на своих местах. И даже Леди Гага, вопреки ожиданиям, смотрится убедительно в роли меркантильной и расточительной жены миллионера, способной на подлость ради денег. Свой драматический талант певица уже демонстрировала прежде в картине «Звезда родилась». Но в фильме Ридли Скотта Гага как киноактриса поднялась на следующую профессиональную ступень. То же самое можно сказать о Драйвере в роли её супруга.

А вот Джареда Лето невозможно узнать под гримом в образе стареющего и лысеющего Паоло Гуччи, но это не умаляет его успех.

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Стоит ли смотреть «Дом Гуччи»

Западные критики встретили фильм «Дом Гуччи» довольно холодно, как и фанаты модной индустрии. Зрителям, желающим узнать историю гения моды, эксперты скорее посоветуют посмотреть фильм «Коко до Шанель» 2009 года, или «Сен-Лоран. Стиль — это я» 2014-го. А в картине о «Гуччи» о моде напоминают лишь детали: к примеру, выставленные в витринах кабинета Маурицио эксклюзивные сумки.

В мире моды фильм также встретили без восторгов. Знаменитый модельер и дизайнер Том Форд, который получил широкую известность благодаря работе с брендом «Гуччи» в начале карьеры, назвал ленту Скотта абсурдной. В фильме роль Форда исполнил актёр Рив Карни.

Временами, когда Аль Пачино в роли Альдо Гуччи и Джаред Лето в роли его сына Паоло Гуччи появлялись на экране, я не был полностью уверен, что не смотрю пародию на эту историю в программе «В субботу вечером в прямом эфире». Блестящий актер Лето буквально погребен под тонной латексного грима. Как и в большинстве фильмов, основанных на реальной истории, факты изменены, персонажи слишком вычурные, временные рамки искажены. В реальной жизни ничего из этого не было таким балаганом. Временами это было абсурдно, но в конечном счете это было трагично, — отметил Форд в рецензии на сайте газеты Saturday Air Mail.

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Семья Гуччи хочет засудить «Дом Гуччи»

Почти сразу после мировой премьеры, прошедшей в начале ноября, наследники семейства Гуччи отреагировали на ленту Ридли Скотта угрозами о судебном иске. Представителям Гуччи фильм показался неправдивым и оскорбительным.

Еще более постыдно и недопустимо, что в этой истории, которая балансирует на грани парадоксальной, появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговорённой во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи. Она изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины, — отметила одна из представительниц Гуччи.

Наследникам не понравилось, что авторы картины обеляют образ Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа и фактически виновной в разрушении семьи. Впрочем, при просмотре фильма Реджани не кажется жертвой ситуации, её меркантильность проявляется как в словах, так и в действиях. То есть, для зрителя её губительная жадность очевидна. Однако, если углубляться в реальную историю, Реджани действительно была куда более неоднозначной персоной: она необдуманно тратила громадные деньги и давала множество интервью, где желала смерти своему супругу.

Члены семьи Гуччи заявили о своём праве обратиться в суд, «чтобы защитить доброе имя и память о близких». Но сделают ли они это, пока неизвестно.