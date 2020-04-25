25 апреля 2020 года известный актёр, сценарист и режиссёр Аль Пачино отмечает своё 80-летие. Он покорил сердца миллионов любителей кино своими гениальными ролями в таких фильмах, как «Крёстный отец», «Пугало», «Лицо со шрамом», «Запах женщины», «Адвокат дьявола» и других. Причём отрицательные герои удавались ему, как никому другому. Талант и выдающаяся игра помогли Аль Пачино стать легендой в мире кинематографа. Кадры из самых значимых работ артиста — в галерее NEWS.ru.

Аль Пачино и Симонетта Стефанелли в фильме «Крёстный отец» (1972)

Paramount Pictures

Аль Пачино в фильме «Серпико» (1973)

Paramount Pictures

Аль Пачино в фильме «Крёстный отец 2» (1974)

Paramount Pictures

Аль Пачино в фильме «Собачий полдень» (1975)

Warner Bros.

Кадр из фильма «Правосудие для всех» (1979)

Columbia Pictures

Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» (1983)

Universal Pictures

Аль Пачино в фильме «Дик Трейси» (1990)

Touchstone Pictures

Дайян Китон и Аль Пачино в фильме «Крёстный отец 3» (1990)

Paramount Pictures

Мишель Пфайффер и Аль Пачино в фильме «Фрэнки и Джонни» (1991)

Paramount Pictures

Габриэль Анвар и Аль Пачино в фильме «Запах женщины» (1992)

Universal Pictures

Аль Пачино в фильме «Путь Карлито» (1993)

Universal Pictures

Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола» (1997)

Universal Pictures

Аль Пачино в фильме «Венецианский купец» (2004)

Avenue Pictures

Аль Пачино в фильме «Тринадцать друзей Оушена» (2007)

Warner Bros.

Виктория Траскотт и Аль Пачино в фильме «Однажды... в Голливуде» (2019)

Columbia Pictures

Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Рэй Романо в фильме «Ирландец» (2019)

Tribeca Productions

Аль Пачино и Логан Лерман в сериале «Охотники» (2020)

Christopher Saunders/Amazon Studios

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