25 апреля 2020 года известный актёр, сценарист и режиссёр Аль Пачино отмечает своё 80-летие. Он покорил сердца миллионов любителей кино своими гениальными ролями в таких фильмах, как «Крёстный отец», «Пугало», «Лицо со шрамом», «Запах женщины», «Адвокат дьявола» и других. Причём отрицательные герои удавались ему, как никому другому. Талант и выдающаяся игра помогли Аль Пачино стать легендой в мире кинематографа. Кадры из самых значимых работ артиста — в галерее NEWS.ru.
Аль Пачино и Симонетта Стефанелли в фильме «Крёстный отец» (1972)
Paramount Pictures
Аль Пачино в фильме «Серпико» (1973)
Paramount Pictures
Аль Пачино в фильме «Крёстный отец 2» (1974)
Paramount Pictures
Аль Пачино в фильме «Собачий полдень» (1975)
Warner Bros.
Кадр из фильма «Правосудие для всех» (1979)
Columbia Pictures
Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» (1983)
Universal Pictures
Аль Пачино в фильме «Дик Трейси» (1990)
Touchstone Pictures
Дайян Китон и Аль Пачино в фильме «Крёстный отец 3» (1990)
Paramount Pictures
Мишель Пфайффер и Аль Пачино в фильме «Фрэнки и Джонни» (1991)
Paramount Pictures
Габриэль Анвар и Аль Пачино в фильме «Запах женщины» (1992)
Universal Pictures
Аль Пачино в фильме «Путь Карлито» (1993)
Universal Pictures
Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола» (1997)
Universal Pictures
Аль Пачино в фильме «Венецианский купец» (2004)
Avenue Pictures
Аль Пачино в фильме «Тринадцать друзей Оушена» (2007)
Warner Bros.
Виктория Траскотт и Аль Пачино в фильме «Однажды... в Голливуде» (2019)
Columbia Pictures
Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Рэй Романо в фильме «Ирландец» (2019)
Tribeca Productions
Аль Пачино и Логан Лерман в сериале «Охотники» (2020)
Christopher Saunders/Amazon Studios
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