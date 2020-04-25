Американской актрисе и продюсеру Саре Джессике Паркер исполняется 55 лет. Она получила широкую известность благодаря роли Кэрри Брэдшоу в комедийно-драматическом телесериале «Секс в большом городе». Его эпизоды выходили на экраны с 6 июня 1998 года по 22 февраля 2004-го. За роль в сериале Паркер четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды — премии «Эмми».

В настоящее время женщина известна не только своими киноролями, но и успешными бизнес-проектами.