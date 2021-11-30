Наследники Альдо Гуччи опубликовали письмо с критикой фильма «Дом Гуччи»

Семья Гуччи возмутилась искажением личности итальянского бизнесмена и дизайнера Альдо Гуччи — одного из главных героев фильма «Дом Гуччи» британского режиссёра Ридли Скотта, сообщает Variety со ссылкой на итальянское информационное агентство ASNA. Кроме того, наследникам не понравились и их собственные образы, выставляющие всю родню в дурном свете.

Родные Гуччи намерены до конца отстаивать доброе имя своих родственников. Защищая свои права, наследники модной империи направили итальянскому информационному агентству ANSA заявление, в котором высказали свое недовольство данным кино. По их мнению, лента ложно изобразила Гуччи как «хулиганов», которые были «невежественными и нечувствительными к окружающему их миру».

Семья Гуччи оставляет за собой право принять любые меры, чтобы защитить своё имя и имидж, а также своих близких, — сказано в заявлении.

Критике подверглось и изображение Патриции Реджани (Леди Гага), отсидевшей 16 лет в тюрьме за заказ убийства её бывшего мужа Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Именитая семья отметила, что в фильме Реджани представлена в качестве несчастной женщины, борющейся с сексизмом семьи Гуччи, хотя на самом деле это не так. В 1980-х годах несколько женщин занимали руководящие должности в компании во время правления Альдо Гуччи.

Ранее сообщалось об обвинении 83-летнего Ридли Скотта в адрес молодёжи и их «чёртовых гаджетов», из-за которых они якобы не хотят смотреть умное кино. Несмотря на подобное заявление, критики и зрители, все-таки дошедшие до кинозалов, очень высоко оценили мрачноватый шедевр «Последняя дуэль» голливудского режиссёра.