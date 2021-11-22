Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма «чёртовы мобильники» молодёжи

Появившийся только в кинотеатрах исторический фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» потерпел фиаско по сборам. Он сумел заработать всего 27 миллионов долларов при 100-миллионном бюджете. На стриминговых сервисах его пока не показывали. Как пишет The Hollywood Reporter, 83-летний Скотт обвинил в провале не пандемию, из-за которой большая часть кинотеатров работает вполсилы, а миллениалов и их «чёртовы мобильники», из-за которых они якобы не хотят смотреть умное кино.

Критики и зрители, которые всё же дошли до кинозала, очень высоко оценили мрачноватый шедевр голливудского режиссёра. В картине снялись Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. К студии Disney у Скотта нет претензий.

Я думаю, что всё сводится к тому, что у нас сегодня есть аудитория, воспитанная на этих грёбанных мобильных телефонах. Миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если им не покажут это по мобильному телефону, — посетовал режиссёр.

Ридли Скотт известен своими критическими высказываниями в адрес молодёжи и гаджетов. В 2017 году он обругал миллениалов, отметил, что всё равно предпочёл бы «продолжать снимать умные фильмы», чем заниматься картинами о супергероях. В фильмографии именитого режиссёра такие картины, как «Гладиатор», «Чужой», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию» и «Марсианин».

Ранее в Сеть выложили концепт-арт ещё не вышедшего мини-сериала по «Звёздным войнам» «Оби-Ван Кеноби» от Disney. В опубликованных изображениях вновь фигурирует главный антигерой Вселенной Дарт Вейдер. Главную роль вновь исполнит Юэн Макгрегор.