Мэтт Деймон проведёт последнюю дуэль в фильме Ридли Скотта

Знаменитый режиссёр Ридли Скотт, снявший «Гладиатора» и сагу о Чужом, обратился к истории Средневековья. В новом фильме мастера Мэтт Деймон сыграл нормандского рыцаря, который должен отомстить за поруганную честь своей жены неизмеримо более влиятельному противнику. На поединке с ним решается не только его судьба, но и вопрос о жизни его жены, которой в случае его поражения грозит смерть за ложные обвинения, ведь поединок этот, по представлениям тех времён, должен показать, на чьей стороне правда.
Премьера в России намечена на 18 ноября.
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Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор дочерней компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и его супруга, балерина Елена Глурджидзе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, певица, телеведущая и модель Анна Калашникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Константин Лавроненко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ян Гэ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Арина Горбачёва
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма «Последняя дуэль»
Сергей Булкин/NEWS.ru