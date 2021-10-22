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Мэтт Деймон проведёт последнюю дуэль в фильме Ридли Скотта
Кино

Мэтт Деймон проведёт последнюю дуэль в фильме Ридли Скотта

09:08, 23 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Знаменитый режиссёр Ридли Скотт, снявший «Гладиатора» и сагу о Чужом, обратился к истории Средневековья. В новом фильме мастера Мэтт Деймон сыграл нормандского рыцаря, который должен отомстить за поруганную честь своей жены неизмеримо более влиятельному противнику. На поединке с ним решается не только его судьба, но и вопрос о жизни его жены, которой в случае его поражения грозит смерть за ложные обвинения, ведь поединок этот, по представлениям тех времён, должен показать, на чьей стороне правда.

Премьера в России намечена на 18 ноября.

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Сергей Булкин/NEWS.ru

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Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма «Последняя дуэль»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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