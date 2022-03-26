«Шутки неуместны»: эксперт по этикету — о поступке Смита на «Оскаре»

Применение насилия никогда нельзя ничем оправдать, но в инциденте на премии «Оскар» речь идёт человеке, находящемся в определённом эмоциональном состоянии. Так эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова прокомментировала NEWS.ru поведение американского актёра Уилла Смита, который на церемонии киноакадемии ударил по лицу ведущего Криса Рока за шутку в адрес причёски его жены Джады Пинкетт-Смит. По словам Грохотовой, внешний вид супруги Смита действительно вызван заболеванием.

Конечно, он же понимает, что такая шутка будет больно бить по супруге, и непонятно, какие будут последствия после таких высказываний. Безусловно, надо было среагировать словесно. Возможно, после этого написать заявление, чтобы человека в следующий раз не пригласили. Такие вот вещи имеют определённые последствия. Сейчас человек поставил себя в ситуацию, когда возникает вопрос — кто прав, а кто виноват, — сказала Грохотова.

По её мнению, этот инцидент не был спланирован заранее, так как ради шоу вряд ли придумали бы шутку про заболевание. Грохотова считает, что это против правил этики, и такое поведение никто бы не поддержал.

Когда речь идёт о каком-то заболевании, то здесь, конечно, шутки не совсем уместны. Люди по-разному относятся. Есть те, у которых есть недостатки во внешности, в том числе связанные с заболеваниями. И люди, наоборот, относятся с самоиронией, сами могут пошутить, снять напряжение, а есть те, кому это сложно и тяжело. В любом случае эмоциональный ответ (Смита. — NEWS.ru) обсуждают не меньше, чем саму шутку, — добавила эксперт.

На церемонии премии «Оскар» Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм» и пошутил «об удивительной, очень короткой причёске» Пинкетт-Смит. Она в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос.

После этой шутки Смит встал со своего места, вышел на сцену, подошёл к ведущему и ударил его по лицу. Впоследствии он извинился за свой поступок.