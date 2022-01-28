Муж Серены Уильямс заговорил о расизме после конфликта Медведева с рефери

Предприниматель Алексис Оганян, муж теннисистки Серены Уильямс прокомментировал конфликт Даниила Медведева и судьи по ходу полуфинала Australian Open со Стефаносом Циципасом. Он намекнул на расизм в этой ситуации.

Штраф, возмущения в медиа, карикатуры... Это же всё ещё будет, да? Нет, конечно, ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей — но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням, — написал Оганян в Twitter.

Конфликт Медведева с судьёй возник из-за того, что рефери не делал предупреждения Циципасу за то, что ему регулярно по ходу матча подсказывал его отец, несмотря на то что это запрещено в мужском теннисе.

По итогам инцидента Федерация тенниса Австралии оштрафовала Медведева на $4 тысячи за неприличный жест и на $8 тысяч за агрессивное общение с главным арбитром встречи. Циципас получил штраф в размере $5 тысяч за коучинг.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в воскресенье, 30 января.

На US Open 2018 Серену Уильямс оштрафовали на гейм в финале. Тогда она получила третье предупреждение за то, что она назвала судью «вором».