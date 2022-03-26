Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил «Оскар» в главной номинации

Комедийно-драматический фильм «CODA: ребенок глухих родителей» режиссёра Шан Хейдер получил «Оскар» в главной номинации. В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения главной американской кинопремии. Трансляцию мероприятия вёл телеканал ABC.

Лучшим актёром признан Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард». Лучшей актрисой — Джессика Честейн за роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй». Премию в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Ариана Дебос за роль в фильме «Вестсайдская история». Лучшим актёром второго плана стал Трой Коцура, сыгравший в ленте «CODA: Ребёнок глухих родителей».

Награду как лучший анимационный фильм получил «Энканто», лучшим фильмом на иностранном языке признана лента «Сядь за руль моей машины». Лучшим режиссёром назван Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса».

Ранее сообщалось, что Уилл Смит, получивший заветную статуэтку, в ходе церемонии ударил по лицу ведущего Криса Рока. Комик имел неосторожность пошутить насчёт причёски супруги Смита Джады, которая страдает от алопеции.

Впрочем, при вручении «Оскара» разволновавшийся Смит расплакался, извинился перед Роком и сказал, что жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме «Король Ричард» — Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.