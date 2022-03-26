«Сама концепция глупа»: истории великих актёров, отказавшихся от «Оскара»

27 марта — дата очередного вручения наград премии «Оскар». Как показала более чем 90-летняя история церемонии, не все кинодеятели мечтают о самой престижной в мире награде. Кто и почему отказывался от позолоченной статуэтки — в материале NEWS.ru.

Джордж Кэмпбелл Скотт Wikimedia

Джордж Кэмпбелл Скотт назвал «Оскар» «парадом мяса»

Первым актёром, отказавшимся от «Оскара», стал один из величайших американских артистов XX века Джордж Кэмпбелл Скотт, известный по работам в фильмах «Паттон», «12 разгневанных мужчин», «Мошенник», «Анатомия убийства» и другим. Интроверт по натуре, он был неординарной личностью: коллеги восхищались его профессионализмом, но и побаивались из-за крайней эксцентричности и непростого характера.

Впервые актёр был номинирован на «Оскар» в 1960 году за работу в триллере «Анатомия убийства». В 1962 году академики вновь захотели отметить его за роль второго плана в драме «Мошенники» Роберта Россенна. Но Скотт, скептически относившийся к идее соревнования между представителями киноиндустрии, попросил убрать своё имя из списка номинантов. Тогда организаторы «Оскара» прислушались к его просьбе.

В 1964 году на экраны вышла чёрная комедия Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» с участием Скотта. Созданная в разгар холодной войны картина смотрится сегодня особенно актуально. Фильм, снятый в жанре антимилитаристской сатиры, передавал настроение американского общества, опасавшегося ядерного удара со стороны Советского Союза. Скотт сыграл генерала Тёрджидсона, который вместе с президентом США Мёркином Маффли и высокопоставленными военными планирует атаку на СССР.

Но победу на «Оскаре» Джорджу К. Скотту принесла роль другого генерала — Джорджа Паттона, участвовавшего во Второй мировой войне и отличавшегося беспощадностью к фашистам. Премьера биографической военной драмы «Паттон» Франклина Шеффнера по сценарию Фрэнсиса Форда Копполы и Эдмунда Норта состоялась в 1970-м, фильм заслуженно попал в чисто претендентов на «Оскар». Однако Скотт сразу предупредил коллег, что в случае успеха не станет забирать статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль». Не стесняясь в выражениях, актёр назвал киноакадемию «коррупционной» и «варварской», а саму торжественную церемонию счёл «унизительным двухчасовым парадом мяса».

В итоге «Паттон» победил в семи номинациях, статуэтку Джорджа К. Скотта, который сдержал слово и не пришёл на вручение, унёс со сцены продюсер Фрэнк Маккарти. Сейчас приз хранится в Военном институте Виргинии в городе Лексингтон, где учился генерал Паттон.

Кстати, несмотря на критику Скотта и обвинения в коррупции, на следующий год киноакадемики снова номинировали его на «Оскар» как лучшего актёра (фильм «Больница», 1971). Но победа досталась Джину Хэкмену («Французский связной»).

Марлон Брандо прислал вместо себя Сашин Маленькое Перо

В 1973 году Марлон Брандо должен был получить «Оскар» за роль дона Вито Карлеоне в «Крёстном отце». Однако после объявления имени победителя вместо артиста на сцену поднялась дочь индейского вождя Сашин Маленькое Перо в традиционном наряде апачи. Ведущие и гости церемонии потеряли дар речи.

Таким образом Брандо решил выразить свой протест против дискриминации индейцев. Девушка зачитала письмо актёра, в котором он заявил об отказе от награды «в связи с ужасным отношением в киноиндустрии к коренным жителям Америки» и пообещал продолжать игнорировать мероприятие до тех пор, пока ситуация не изменится.

Кэтрин Хепбёрн не явилась ни на одну из 12 церемоний

Величайшая американская актриса в истории Голливуда Кэтрин Хэпбёрн 12 раз номинировалась на «Оскар», четырежды становилась лауреатом, но никогда не приходила на церемонию. Как и Джордж Кэмпбелл Скотт, в обычной жизни она была весьма закрытым человеком.

Призы для меня ничего не значат. Моя лучшая награда — это работа, — говорила Кэтрин Хепбёрн.

Что заставило Вуди Аллена единственный раз прийти на «Оскар»

Фильмы легендарного режиссёра Вуди Аллена выдвигались на премию «Оскар» 24 раза (четыре победы), но он также долгие годы упорно игнорировал церемонию.

Сама концепция этого мероприятия глупа. Я не могу прислушиваться к оценкам других людей, потому что если вы соглашаетесь с тем, что кто-то достоин награды, вы принимаете и тот факт, что остальные — нет, — объяснял Вуди Аллен.

Однако в 2002 году режиссёр сделал исключение и пришёл в зал. Таким образом Вуди Аллен поддержал жителей Нью-Йорка, которые пережили трагедию 11 сентября, и поднялся на сцену, чтобы выразить им сочувствие.

Элизабет Тейлор не отпустил муж

«Королева Голливуда» Элизабет Тейлор завоевала три «Оскара». В 1967 году она была удостоена награды за работу в фильме Майка Николса (Михаил Пешковский) по пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?». Главную мужскую роль в картине исполнил муж актрисы Ричард Бертон. Они оба были номинированы на «Оскар» (всего фильм участвовал в 13 номинациях и победил в пяти).

В день вручения голливудская пара не пришла на церемонию. Как объяснила позже Тейлор, Бертон переживал, что проиграет, и уговорил актрису остаться дома. В итоге актриса одержала победу, а вот её супруг действительно остался без почётной статуэтки.

Жан-Люк Годар не захотел получить приз от Шварценеггера

Франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар, оказавший революционное влияние на мировое киноискусство, был отмечен высшими призами Берлинского и Каннского фестивалей, но своего единственного «Оскара» удостоился лишь в 80-летнем возрасте. В 2011 году академики присудили ему почётную награду за вклад в развитие кинематографа. Однако Годар заявил, что «Оскар» для него «ничего не значит», и расценил поездку на церемонию за «каким-то куском металла» напрасной тратой времени.

Жан-Люк Годар imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press

Награда называется правительственной. Это что, значит, Шварценеггер присуждает (тогда актёр возглавлял штат Калифорния, в который входит город Лос-Анджелес, где вручают «Оскар». — NEWS.ru) её мне? — возмутился Годар.

После скандала режиссёр извинился за свои слова. Но на церемонию за позолоченной статуэткой так и не приехал.