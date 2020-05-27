Стриминговый сервис HBO Max официально запустился

https://static.news.ru/photo/0986b474-a01a-11ea-847a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.

Онлайн-кинотеатр на старте включает в себя 10 тысяч часов контента. Зрители могут посмотреть материалы множества каналов и проектов, среди которых — HBO, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network и Adult Swim.

Запуск сервиса проходит без эксклюзивного эпизода сериала «Друзья». Его не успели снять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет превышать $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году, писал NEWS.ru.