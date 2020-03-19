https://static.news.ru/photo/d5f5dbf4-6990-11ea-9903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Television

Съёмочный процесс нового проекта с актёрами из сериала «Друзья» отложен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Variety.

В конце февраля 2020 года стало известно о том, что звёзды сериала вновь соберутся вместе.

Съёмки, которые должны были начаться в марте, перенесли на начало мая 2020 года. Проект задумывался, как раскрутка стриминговой платформы HBO Max. Платформу планируют запустить в мае.

Известно, что каждый актёр получит за съёмки по $2,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский сериал «Друзья» вернётся на экраны спустя 16 лет после окончания последнего сезона. Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что при запуске телешоу актёрский состав главных героев будет более разнообразным.