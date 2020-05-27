Версия «Лиги справедливости» Снайдера обойдётся как минимум в $30 млн

Предсетдатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производтсва режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет стоить дороже $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.
Гринблатт заявил, что проект представляет собой радикальное переосмысление ленты, и процесс требует множества финансовых затрат,
Я эту цифру называть не буду, но скажу, что раньше у меня была надежда на то, что мы остановимся на 30 млн долларов. Теперь её нет, — сказал он.
В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
О том, что HBO Max выпустит режиссёрская версия фильма «Лига справедливости», кинематографист сообщил 20 мая, писал NEWS.ru.
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