Скандал на ТВ, критика коллег: как живет Кологривый после «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Никита Кологривый

После выхода сериала «Слово пацана» имя актера Никиты Кологривого, сыгравшего бандита Кащея, регулярно появляется в российских СМИ. Актер или позволяет себе резкие высказывания в адрес коллег, или ссорится с ведущими ТВ-шоу. В какие скандалы успел попасть Кологривый после показа сериала и какие прогнозы делают эксперты по поводу его будущей карьеры — в материале NEWS.ru.

Что Коловогривый сказал Гордону

Недавно звезда «Слова пацана» принял участие в съемках программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Эфир с передачи вышел на Первом канале 3 февраля. Кологривый долго делился мнением о фильме «Подельники», что не понравилось Гордону. Ведущий шоу попросил актера говорить кратко. Это не понравилось Кологривому, и он ответил, что в трех словах может закончить шоу.

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит. <...> Выход там», — подчеркнул Гордон.

Кологривый ответил ему: «Я с вами диалог не найду», а потом ушел из студии «Закрытого показа» .

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Александр Гордон

Обвинения в харрасменте и употреблении запрещенных веществ

Как написал Peopletalk, ссылаясь на Telegram-канал iGutsal, во время съемок Кологривый выбирает себе из персонала команды жертву, за которую никто не может заступиться, и «вымещает на ней злость». Несмотря на то что авторы первоисточника не раскрывали имени актера в своем посте, журналисты сделали вывод, что речь идет именно о Никите.

Также, по данным инсайдера ресурса, артист употребляет разные виды препаратов даже на съемочной площадке.

Из-за чего Кологривый раскритиковал коллег из «Слова пацана» и Янковского

В январе в подкасте для подростков «Без сменки» Кологривый раскритиковал коллег по сериалу «Слово пацана».

«Многие даже не разбираются, что там [в сериале] происходит с профессиональной точки зрения. Какие артисты, как там работают. А работают ли они достойно этих оваций, которые вы им раздаете, или все-таки есть сериалы, в которых такие же артисты работают круче и пронзительнее?» — заявил артист.

В этом же шоу Кологривый высказался и в адрес Ивана Янковского, который сыграл в сериале «Слово пацана» роль другого бандита — Вовы Адидаса.

Фото: Пресс-служба Wink Иван Янковский и Никита Кологривый

«Я и так этот Кощей, что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. И это прекрасно видно в сериале — кто действительно знает эту жизнь, а кто играет в то, что знает эту жизнь. Это очень заметно. И вам следует на это обратить внимание», — заявил артист.

Второй раз Кологривый упомянул Янковского-младшего, когда рассказывал о каскадере сериала Сергее Базанове. «Я рад, что встретил там Серегу Базанова, который там дрался с Ваней Янковским. Вот Сергей как раз мастер спорта по кикбоксингу в отличие от Вани», — отметил актер.

Чем Кологривому не угодила Бортич

Рассуждая о талантах коллег, Кологривый упомянул Александру Бортич, которая не заканчивала профильный вуз.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — отметил Кологривый в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Бортич

Актер также раскритиковал игру Данилы Козловскогов в фильме «Духless», а Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского назвал переоцененными актерами. Рассказывая о своих желаниях, Кологривый отметил, что ему хочется, чтобы зрители воспринимали его так же, как и Василия Шукшина, «своего парня из народа».

В каких проектах сейчас снимается Кологривый

Кологривый снимается в кино с 2016 года. По данным сайта kino-teatr.ru, за это время актер успел появиться в 70 проектах.

Агент Никиты Кологривого сообщила NEWS.ru, что график актера перегружен: он задействован в нескольких проектах.

В данный момент актер снимется в комедии Олега Асадулина «Возвращение попугая Кеши» и ретросериале «Комбинация» об одноименной женской поп-группе. Кологривый часто показывает в социальных сетях короткие ролики со съемочных площадок этих двух проектов.

Что пишет Кологривый в своем Telegram-канале

В Telegram-канале Кологривого почти 31 тыс. подписчиков. В последние дни он рассказывал, как на съемках его навещают поклонницы.

«Сейчас девчонки пришли ко мне, принесли кучу подарков. Я их потом отмечу. Привезли мне киндеры, кока-колу, игрушку. Ждали, бедные, замерзли, вот сейчас сидят в моем вагончике, а я пошел сниматься», — сообщил в одном из видео актер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Кологривый

Что ждет Кологривого в будущем

Ведущий и продюсер Алексей Остудин в разговоре с журналистом NEWS.ru подчеркнул, что его не удивляет большой интерес режиссеров к Кологривому и количество картин с его участием.

«Всегда, когда появляется какое-то новое лицо, которое снималось в успешных проектах, хочется его снимать и дальше. В общем-то, Кологривый — неплохой, разноплановый актер», — считает Остудин.

По его словам, 29-летний Никита проходит сейчас «испытание медными трубами», что случается в карьере каждого популярного артиста. Но у него получается «не особо успешно», высказал точку зрения Остудин.

«Актер должен понимать правила игры, знать, что такое корпоративная и профессиональная этика. Он ведь не сам себя снимает, за фильмами с ним стоит труд большого количества людей — и режиссеров, и других актеров, и ему прежде всего об этом стоит подумать», — отметил Остудин.

Ведущий считает: если Кологривый и дальше будет вести себя подобным образом, количество предложений может заметно снизиться.

«Были же очень хорошие актеры, например Алексей Панин, у которых все закончилось плохо. Панин — это пример того, как можно девальвировать собственный образ. Фильмы с ним считались хорошими, крутыми, а потом у него начались проблемы. Он стал вести себя так, что с ним перестали иметь дело», — привел пример Остудин.

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