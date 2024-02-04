«Слил в унитаз»: Марат из «Слова пацана» о Кологривом Минекаев признался, что его не задевают резкие заявления Кологривого

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев, сыгравший роль Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана», в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале признался, что его не обижают слова Никиты Кологривого о коллегах и актерах старой гвардии. По его словам, он имеет полное право считать так, как считает. Минекаев добавил, что не понимает, почему слова Кологривого воспринимают так близко к сердцу.

Многих почему-то это задевает, многих бомбит по поводу этого. Я очень поздно узнал о его интервью, только после того, как пошли слухи о том, что Кологривый всех слил в унитаз <...>. У меня не вызвало это каких-то негативных эмоций, окей, он так считает, это он так считает, хорошо. Имеет право абсолютно, — заявил актер.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что Кологривый ведет себя эпатажно из-за неопытности. Таким образом он прокомментировал недавний скандал, в ходе которого актер покинул шоу «Закрытый показ». По словам эксперта, судьба артиста зависит не от его высказываний, а от качества сыгранных ролей.

Известно, что актер покинул шоу из-за конфликта с телеведущим Александром Гордоном. По словам Шнейдерова, спорить с ведущим, который десятки лет работал с людьми «большего масштаба», — не лучший вариант.