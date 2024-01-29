«Зовите Дробыша!»: перепевшего песню Шевчука Кологривого сравнили с Цоем Поклонники назвали спевшего песню Шевчука Кологривого русским гением

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Поклонники 29-летнего актера Никиты Кологривого, сыгравшего Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сравнили его с Владимиром Высоцким и Виктором Цоем после ролика с исполнением хита Юрия Шевчука «Дороги». Под видео в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) некоторые комментаторы назвали Кологривого «настоящим талантом», «русским гением» и «своим парнем».

Зовите Дробыша! Вам, Никита, пора альбом записывать. А то Кемстач уже с Бастой выступает, на пятки вам наступает. Высоцкого или Цоя давайте! Это точно ваш стиль, с таким голосом, — подчеркнула зрительница Ирина.

Пользовательница Ирина Насонова посоветовала Кологривому «выдвигаться» на сцену с таким талантом. Зрительница Маргарита написала, что чувствует в актере русскую душу. Подписчица Татьяна Магдалина выразила надежду, что Кологривый спасет российский кинематограф и сообщила, что молится за него.

Талантливый человек талантлив во всем! Шикарное исполнение, побольше песен. Вообще это очень круто и надеюсь теперь реально ни у кого не останется вопросов по поводу его высказываний в сторону музыки, — отметил Андрей Зацепин.

Ранее Кологривый опубликовал ролик с исполнениям песни Юрия Шевчука «Дороги». Артист отметил, что посвящает композицию другу и пожелал зрителям хорошего настроения.



До этого Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В Сети появилось видео с участием актера, который в военной форме обратился к бойцам Вооруженных сил России, находящимся на передовой.